 رئيس وزراء السودان: الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية «عمل مشين» - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان: الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية «عمل مشين»

رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك يتحدث في مقابلة مع رويترز في العاصمة الخرطوم يوم السبت. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.
رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك يتحدث في مقابلة مع رويترز في العاصمة الخرطوم يوم السبت. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 6:01 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 6:01 م

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء والكوادر الطبية في المستشفيات ومواقع عملهم الأخرى، هى عمل مخز ومشين ومرفوض تماما في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها السودان.

وأشاد حمدوك، في تصريح، اليوم /الجمعة/ - بالكوادر الطبية "باعتبارهم الأبطال الذين يقفون في خط الدفاع الأول في مواجهة الخطر العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد".

وشدد على أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التعامل القانوني الحاسم لحماية الكوادر الصحية والمحافظة على أمنهم وسلامتهم في مواقع عملهم.

وكان مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، شجب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء والكوادر الصحية في خمسة مستشفيات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، أن السودان بصدد إصدار قانون يتضمن تجريم الاعتداء على الكوادر الصحية.

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