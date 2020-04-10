الداخلية التونسية تسحب الآلاف من رخص القيادة لمخالفة الحجر الصحي العام

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أعلن وزير الداخلية التونسية هشام المشيشي، اليوم الجمعة، سحب الآلاف من رخص السياقة (قيادة السيارات) بسبب مخالفة الحجر الصحي العام.

وقال المشيشي إن الشرطة سحبت ما يقارب 60 ألف رخصة قيادة، كما منعت أكثر من 2500 سيارة مخالفة من الجولان حتى الآن.

وتعتمد تونس بشكل أساسي على استراتيجية التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد فرضت حجرا صحيا عاما منذ نحو ثلاثة أسابيع وحظر تجوال ليلي لمنع التجمعات والحد من التنقل.

لكن وزير الصحة عبد اللطيف المكي كان حذر من عواقب وخيمة وصادمة في حال استمر خرق الحجر الصحي وعد الالتزام بملازمة البيوت في ظل الصعوبات الكبرى التي يواجهها قطاع الصحة العمومية.

وقال وزير الداخلية في حوار مع إذاعة "موزاييك" الخاصة "نحن لا نعايش اضطرابات امنية ولكننا نواجه عدوا غير مرئي وسيلحق الضرر بالجميع. نريد أن نشعر الجميع بأن المكوث في البيوت هي الطريقة المثلى لمواجهة الفيروس.. سنستخدم الوسائل القانونية لتنفيذ ذلك وقد بدأنا نلاحظ انضباطا".

وشددت الداخلية من حملات المراقبة في الشوارع إثر انتشار عمليات تدافع أمام المؤسسات المحلية ومكاتب البريد للحصول على المساعدات المالية الحكومة.

وقال المشيشي "حصل تدافعا الأسبوع الماضي، البعض لم يفهم طريقة توزيع المساعدات. الآن بدأنا بالعودة الى الوضع العادي".

وأضاف الوزير "ستمنحنا هذه الاجراءات امكانية ربح اشواط في مواجهة الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة، حتى يوم أمس الخميس، 643 إصابة مؤكدة بالفيروس و25 حالة وفاة.