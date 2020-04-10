 تحرير 9 محاضر تموينية في أسواق الحسنة بوسط سيناء - بوابة الشروق
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تحرير 9 محاضر تموينية في أسواق الحسنة بوسط سيناء

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى سنجر
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:40 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:40 ص

شنت إدارة التموين في مركز الحسنة، حملة لمتابعة الأسعار وحالة الأسواق، بتكليف من فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء.

ونفذ محمد حسن مدير إدارة تموين ومفتشى التموين بالإدارة، الحملة التموينية في مدينة الحسنة والقرى التابعة لها، لتفقد الحالة التموينية، والاطمئنان على مدى توافر السلع والخضروات والمواد البترولية والغاز وضبط الأسعار، حيث تم تحرير ٩ محاضر ما بين عدم حمل شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار.

كما تم التنبيه على التجار باتباع التعليمات وتوفير السلع واللحوم والدواجن للمواطنين، وجارى صرف السلع التموينية والدقيق بصورة منتظمة.


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