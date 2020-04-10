قرر الإعلامي أسامة كمال العودة لتقديم البرامج، عبر تجربة إعلامية جديدة تحمل اسم "مع أسامة كمال"، يظهر خلالها من بيته، في الثامنة من مساء كل جمعة وسبت أسبوعيا، لمدة ١٥ دقيقة، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

قرار العودة اتخذه أسامة كمال بعد وفاة صديقه رجل الأعمال منصور الجمال، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو ما دفع "كمال" للتفكير في تقديم برنامج قصير تقوم فكرته على توعية المشاهدين، والتحدث معهم عن المخاوف من فيروس "كورونا" في ظل الأزمة العالمية الحالية، ويقوم خلال الفقرات بإجراء لقاءات مع ضيوف من مصر ومن خارجها لتوعية المواطنين وتوضيح الأمر لهم بشكل مبسط.

وتنطلق الحلقة الأولى في الثامنة من مساء اليوم، ويناقش فيها كمال تجربة بريطانيا في مواجهة كورونا.

يذكر أن "مساء dmc" كان آخر تجارب أسامة كمال على الشاشة، قبل أن يغادره في أغسطس ٢٠١٩.