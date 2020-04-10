قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تبذل جميع الجهود الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، يوم الخميس، أن هناك حوالي 300 سوق عشوائي ناتج عن ثقافة قديمة متوارثة، مشيرًا إلى أن فض هذه الأسواق يحتاج إلى مجهود كبير كما يجري أسبوعيًا.



وأكد أنه مازال هناك غياب ونقص في الوعي لدى الكثير من المواطنين، لافتًا إلى أن المساجد في المحافظة تبث توعيات وإرشادات في كل الشوارع، بأهمية الإجراءات الوقائية، وخطورة الأزمة.



وأشار إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الأمن تم إغلاق العديد من الكفيهات، ومركز رياضي، متخالفين الإجراءات الاحترازية، وإحالتهم للنيابة، معلقًا «مازالت الناس بتمشي في السكة الغلط، ومش قادرة تستوعب خطورة الموقف».



وفيما يخص التعديات الزراعية، ذكر أن المحافظة رصدت حوالي 118 حالة تعدي، خلال أسبوع واحد، حيث تم إزالة 93 حالو منهم، وجاري إزالة المتبقي، منوهًا أنه يتم اتخاذ إجراءات في منتهى الحزم، وليس هناك تهاون في تطبيق القانون.

