الاتحاد الدولي للتنس يمنح إجازة إجبارية لموظفيه وتأجيل 900 بطولة

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قال الاتحاد الدولي للتنس إن إجمالي 900 بطولة تأجلت في جميع مستوياته حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا وأعلن عن منح نصف عدد العاملين إجازة إجبارية.

وأضاف في بيان أنه بدأ تطبيق طائفة من الاجراءات :"للحفاظ على الوظائف وحماية المؤسسة والرياضة على المدى الطويل".

وقال الاتحاد الدولي إن رئيسه ديفيد هاجرتي وافق طواعية على خفض راتبه بنسبة 30 في المئة حتى نهاية العام.

وقال هاجرتي، الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة العام الماضي، في بيان ”الوضع الذي نواجهه يمثل تحديا هائلا لمؤسستنا ورياضتنا".

وتابع ”هدفنا ضمان النمو الطويل الأمد لرياضتنا واستدامتها بالتعاون مع الدول الأعضاء وعددها 210 ولذا نتخذ قرارات صعبة على المدى القصير حتى تستمر رسالتنا في تقديم التنس للأجيال المقبلة في جميع أنحاء العالم".

وقال الاتحاد الدولي للتنس ومقره لندن إنه وضع نصف عدد عامليه ضمن خطة الحكومة البريطانية للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة فيروس كورونا.

وبموجب الخطة يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80 بالمئة من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3085 دولارا).