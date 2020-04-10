 فرنسا تسجل آثارا جانبية عديدة لأدوية علاج مرضى فيروس كورونا - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل آثارا جانبية عديدة لأدوية علاج مرضى فيروس كورونا

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:27 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:27 م

ذكرت وكالة سلامة الأدوية الفرنسية "أيه إن إس إم" في بيان اليوم الجمعة أنها وجدت في تقييم أول للعلاج بالأدوية لمرضى "كوفيد-19" 100 حالة من الآثار الجانبية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن وكالة الأدوية الفرنسية بدأت عملية المراقبة المستمرة للآثار الجانبية المرتبطة باستخدام الأدوية في علاج مرضى فيروس كورونا، خصوصا خارج التجارب السريرية.

وقالت وكالة سلامة الأدوية الفرنسية إن الآثار الجانبية المسجلة شملت 82 حالة خطيرة من بينها 4 حالات وفاة.

وأضافت أن غالبية الآثار الجانبية توزعت بين أدوية لوبينافير وريتونافير وهيدروكسي كلوروكوين.

ووجد التحليل 53 أثرا جانبيا على وظائف القلب.

وأوضحت أن من بين هذه الآثار 43 من التأثيرات الجانبية على عضلة القلب مرتبطة بدواء هيدروكسي كلوروكين ، سواء تم تعاطيه منفردا أو مع أدوية أخرى خاصةً مع عقار أزيثروميسين.

وأضافت أن الآثار الجانبية على القلب كان من بينها سبع حالات وفاة مفاجئة، تم إنقاذ ثلاث منها عبر استخدام الصدمات الكهربائية.

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