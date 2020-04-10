تايجر وودز: تقبل تأجيل منافسات الجولف بسبب كورونا أمر صعب

اعترف نجم الجولف الأمريكي تايجر وودز بأنه يواجه صعوبة في تقبل حقيقة أنه لا يشارك في بطولة الأساتذة، وإنما عليه الانتظار حتى نوفمبر المقبل للمشاركة بها والدفاع عن لقبه.

وقال وودز في مقابلة لقناة "جولف تي.في" إن الوضع كان صعبا بالنسبة له لأنه كان مستعد للتوجه إلى أوجوستا وخوض بطولة الأساتذة، وأضاف "لكن ذلك لم يحدث، ولن تقام المنافسات هذا الأسبوع. كان جسدي مهيأ للانطلاق. إنه أمر جنوني."

وأضاف وودز الذي يتطلع إلى الحفاظ على السترة الخضراء كحامل للقب بطولة الأساتذة "أشعر بالضيق شيئا ما وأرغب في الخروج واللعب."

وتجدر الإشارة إلى أن وودز توج في العام الماضي بلقب بطولة الأساتذة للمرة الخامسة، وذلك بعد 14 عاما من تتويجه السابق في البطولة التي تقام في أوجوستا.

وكانت ثلاث من بطولات الجولف الكبرى أعلنت يوم الاثنين الماضي مواعيدها الجديدة في ظل تأجيل فعالياتها إلى موعد لاحق هذا العام بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينها بطولة الأساتذة.

وستقام فعاليات بطولة أوجوستا للأساتذة في الفترة ما بين 12 و15 نوفمبر المقبل.