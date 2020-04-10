مكتبات الشروق تتيح شراء الكتب عبر الإنترنت

ــ منصة «أبجد» للكتب الإلكترونية تتيح كتب الشروق.. وإعلان الفائزين باشتراك مجانى لمدة 3 شهور بعد غد الإثنين

مع انتشار وباء كورونا وعزل الناس الصحى فى البيوت وحظر التجوال الممتد، والذى طبّقته معظم مكتبات بيع الكتب ودور النشر، تقلصت مبيعات دور النشر بشكل كبير، كما تقلصت الطلبات من إصدارات دور النشر، التى كانت تتلقاها من المكتبات ومنافذ بيع الكتب فى كل الدول فى هذا الوقت من العام. ومن المنطقى أن تؤثر إجراءات الحماية المفروضة لمواجهة تفشى فيروس كورونا والحد من تحرك الناس، بالسلب على سوق البيع بالداخل والخارج فإغلاق المحال والمولات التجارية معناه توقف حركة بيع الكتب فى المكتبات ومنافذ البيع الموجودة بهذه المنشآت. لذلك وجدت بعض المكتبات حلا فى البيع «أونلاين» والذى يأتى استجابة لمبادرة «خليك فى البيت..الثقافة بين إيديك»، ومنها مكتبات الشروق التى تتيح من خلال موقعها الإلكترونى خدمة الشراء عبر الإنترنت وتوصيل كتب دار الشروق وباقى الكتب العربية لأى مكان داخل جمهورية مصر العربية، عبر موقع مكتبات الشروق، حيث يتم إنشاء حساب مجانى وطلب الكتاب الذى يريده القارئ ليصل إلى بيته أو مكتبه، خلال 7 أيام عمل، ويتوقف حساب تكلفة التوصيل على عدد ووزن الكتب المطلوبة، ويتم كتابة قيمة التكلفة للعميل فى نهاية عملية الشراء.

كما تتيح دار الشروق كتبها رقميا عبر مواقع أمازون كيندل وجوجل بلاى بوكس، فهناك المئات من إصدارات دار الشروق متاحة رقميا عبر منصات «أمازون كيندل» و«جوجل بلاى بوكس» للكتب الرقمية. ويمكن للقارئ أن يقوم بتحميل التطبيقات مجانا وإنشاء حساب عليها، ثم القيام بشراء الكتب التى يرغب فى قراءتها، كل كتاب حسب سعره المعلن، وبعد الشراء يقوم بتحميل الكتاب ويستمتع بقراءته على جهازه المحمول أو لوح كيندل بسهولة ويسر قراءة كتاب ورقى.

هناك أيضا نظام الاشتراك الشهرى، حيث تتيح دار الشروق إصداراتها للمرة الأولى بنظام الاشتراك الشهرى عبر منصة «أبجد» للكتب الإلكترونية، إذ يمكن للقارئ تحميل التطبيق مجانا وإنشاء حساب، وعن طريق دفع اشتراك شهرى يتمكن من الدخول إلى مكتبة متنوعة وثرية من كتب دار الشروق وباقى الكتب العربية المتوفرة على التطبيق. كما يستطيع القارئ اختيار ما يشاء من كتب لقراءتها بسهولة وجودة تحاكى جودة الكتب الورقية.

يذكر أن دار الشروق تقيم حاليا مسابقة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بالتعاون مع «أبجد» وتقدم جائزة اشتراك مجانى لمدة 3 شهور على تطبيق «أبجد» لعدد 30 فائزا، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد غد الاثنين 14 إبريل الجارى.