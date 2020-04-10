أوقاف الإسماعيلية: متابعة غلق المساجد وإنهاء خدمة المخالفين

أكد الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، التنسيق مع الإدارات الفرعية بمتابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طول فترة الغلق، وتكثيف المتابعة غدا الجمعة لضبط أى مخالفة مع تحذير جميع العاملين بالمساجد من عمال ومؤذنين وأئمة ومفتشين من التراخى فى التنفيذ وإنهاء خدمة من يثبت أنه فتح أى مسجد أو زاوية وتكليف مفتشى خطوط السير بمتابعة الغلق.

وأوضح بدران أن هذا القرار يأتى بناءا على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس وبناءا على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية الذى يؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا وما يشكله من خطورة على حياة المواطنين.