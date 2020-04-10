ضبط أكبر ترسانة أسلحة جرينوف ومضادة للطائرات في أسيوط

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ضبط قسم الأسلحة والذخيرة في أسيوط، أكبر ترسانة أسلحة ثقيلة داخل سيارة نقل قادمة من أسوان إلى القاهرة.

كانت وردت معلومات للقيادة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة فرع أسيوط، بوجود ناقلة نصف نقل قيادة (م.ن.خ)، محملة بالخضروات وبها كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة ومضادات للطائرات، تتجه إلى أحد قرى مركز صدفا بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، وضع فريق من ضباط الأسلحة ضم عقيد محمد عبدالرحيم رئيس الفرع أسيوط والمقدم عبدالغفار الناحل والنقيب مصطفى عبد الحفيظ، خطة حصار خط سير السيارة المحملة بالأسلحة.

وكشفت تحريات المباحث أن السيارة محملة بـ10 رشاشات جرنوف، و3 مضادات للطيارات، إضافة إلى 10 أجولة ممتلئة والذخيرة المتعددة.

وأشارت التحريات إلى أن المعلومات الأولية أفادت بأن السيارة قادمة من إحدى محافظات الوجه القبلي في الاتجاه إلى أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على المضبوطات.

وقال مصدر أمني إن المضبوطات من أكبر ترسانة الأسلحة التي تم ضبطها بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أنها ليست مجرد قضية أسلحة مضبوطة وإنما قضية أمن وطني.

تحرر محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المضبوطات، وأمرت بالتحفظ على السيارة وحبس المتهمين.