المبعوثة الأممية إلى ليبيا: تصعيد الحرب بالبلاد يضعف قدرتها على مكافحة كورونا

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن التصعيد في الحرب المستمرة منذ سنة في ليبيا، يضعف من قدرة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على التعامل مع وباء كورونا المستجد، في الوقت الذي يواصل فيه تدخل قوى أجنبية في انتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وذكرت ويليامز في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج أمس الخميس "إنه (تصرف) شديد التهور، وغير إنساني، إنه ينهك قدرة السلطات المحلية والبنية التحتية الصحية التي تم تدميرها بالفعل. إنهم يواصلون القتال غير عابئين بصعوبة الموقف".

وأسفر القتال المكثف عن إغلاق أحد أكبر المستشفيات في طرابلس، الذي تعرض للقصف لمدة ثلاثة أيام، بينما سجلت البلاد 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعقب ذلك الإعلان عن هدنة إنسانية بين حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على حقول النفط المغلقة في البلاد وأطلق عملية عسكرية العام الماضي في إطار محاولة للسيطرة على العاصمة.

وقالت ويليامز: "كل دعوة لعقد هدنة، حتى عندما يقبلها الطرفان، يبدو أنها تؤدي حتما إلى تصعيد، من قبل الأطراف (المتصارعة) على الأرض ومن الرعاة الأجانب كذلك".

واشتدت الغارات التي تشنها طائرات مسيرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية لدعم حكومة الوفاق، وتساندها تركيا بشكل أساسي، وأسفرت تلك الغارات عن تدمير أحد مراكز القيادة ومقتل أحد كبار القادة بالجيش الليبي، فيما استهدفت قوافل الإمدادات أيضا.