إيران تبدأ في تصنيع دواء أفيجان الياباني لإنقاذ مرضى كورونا

بينما تستعد مصر في الوقت الحالي لتصنيع دواء "أفيجان" الياباني عقب حصولها على عينات منه وتواصلها مع الصين بشأن المادة الخام، لتلحق بها إيران وتعلن عن تجهيز نفسها لصناعة العقار لتضررها من فيروس كورونا التاجي.

وأوضح رئيس إدارة الغذاء والدواء في إيران، محمد رضا، أن ثلاث شركات محلية تجهز نفسها لإنتاج عقار كورونا فافيبيرافير- وفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأشار إلى أن إيران قبل البدء في قرار تصنيع الدواء بشكل موسع، قامت بتجارب سريرية وتولى ذلك علماء من كلية الصيدلة في جامعة "شهيد بهشتي" الطبية؛ للتأكد من فاعلية العقار قبل إنتاج كميات منه.

وقال إن الباحثون في جامعة "شهيد بهشتي" الطبية، أطلقوا تجارب صغيرة للدواء المضاد للفيروسات "فافيبيرافير " بأحد المراكز الطبية المتخصصة في استقبال حالات كورونا منذ بدء انتشاره.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مستشفى "مسيح دانيشفاري" الإيراني، علي أكبر ولايتي، إن إيران أنتجت "فافيبيرافير" للمرة الأولى في الخامس من أبريل الجاري لتدرس مدى قدرته على إنقاذ مرضى كوفيد 19.

جدير بالذكر أن مسؤولو الصحة الصينيون، أشادوا بعقار الإنفلونزا الياباني، مؤكدين أنه فعال في مكافحة فيروس كورونا وذلك بعد استخدامه في علاج 340 مريضًا وقام بتحسين وظائف الرئة لديهم وتسريع عملية التعافي.