ثبوت سلبية فحوصات زعيمي أكبر حزبين بمقدونيا الشمالية بعد مقابلة مع مراسل تليفزيوني مصاب بكورونا

أعلن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية، فينكو فيليبس، في مؤتمر صحفي طارئ في سكوبي اليوم الجمعة، سلبية الفحوصات التي أجريت لزعيمي أكبر حزبين في مقدونيا الشمالية بعد إجراء مقابلة مع مراسل ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) لاحقا.

وأجرى مراسل تلفزيوني مصاب بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي مقابلة مع رئيس الوزراء السابق، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زوران زئيف، وزعيم الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية المعارض هريستيجان ميكوسكي.

وكتب زئيف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" بموجوب البروتوكول سوف أظل في العزل الذاتي طالما لزم الأمر "، معبراً عن "الدعم القوي للصحفيين ... الذين يواجهون الخطر أثناء قيامهم بعملهم" .

وقال فيليبس في المؤتمر الصحفي المعتاد بعد الظهر إن أولئك الذين كانوا على اتصال بهما لا يحتاجون إلى إجراء فحوصات أو عزل أنفسهم.

وأوضح أن المراسل بالمستشفى وحالته مستقرة.

وأفاد وزير الصحة أن مقدونيا الشمالية سجلت حتى اليوم الجمعة ما إجماليه 711 حالة إصابة بكوفيد - 19 ، بزيادة 48 حالة عن أمس الخميس.