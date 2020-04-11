قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لم ترصد سوى مخالفات قليلة اليوم الجمعة، لقرار غلق المساجد احترازيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «الجمعة في مصر»، مساء اليوم الجمعة، أنه تم إنهاء خدمة أحد الأئمة بمحافظة دمياط، لإقامته لصلاة الجماعة أمام المسجد الذي يتولى إدارته، مؤكدًا أن متابعة الوزارة لتطبيق قراراتها محكمة بنسبة 100%.

واستطرد: «لا بد أن نفهم ديننا وأن المصلحة والمقصد الشرعي يدعوان إلى المصلحة البشرية»، متابعًا: «الله هو من شرع لنا الجمعة في المساجد، وهو الذي شرع لنا أن نصليها ظهرًا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو من قال ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم».

كانت وزارة الأوقاف، قد قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.