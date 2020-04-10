قال خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه وجه بتخصيص حملة تطهير مكبرة على مستوى المحافظة بالكامل، تشمل كل مراكزها الثمانية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شعيب»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، على هامش انطلاق حملة تطهير مراكز ومدن المحافظة، أن حملة التعقيم تم البدء فيها اليوم باصطفاف كل الأجهزة والمعدات الخاصة بمجلس المدينة، وأفراد الحماية المدنية، إضافة إلى أفراد ومعدات ومركبات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى مشاركة مديرية الطب البيطري بمعداتها في عمليات التطهير.

وأعرب عن سعادته بالاصطفاف والتعاون بين الأجهزة المعنية بعمليات التطهير والتعقيم في المحافظة، متابعًا أنه تفقد أعمال التطهير، وكلف الأجهزة بمهامها المطلوبة.