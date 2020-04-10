البابا فرانسيس يبدأ مراسم الجمعة العظيمة في الفاتيكان

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بدأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ضمن دائرة محدودة للغاية مراسم الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس بطرس في روما.

بدأ البابا الاحتفال في الكاتدرائية ومعه عدد من أصحاب القداسة والضيوف بما يعرف بقداس معاناة ووفاة يسوع المسيح.

أوصدت الكاتدرائية في وجه الحجاج بسبب وباء فيروس كورونا، وتابع البابا/ 83 عاما /وهو جالس موعظة القداس التي ألقاها " واعظ القصر الرسولى " الأب رانيرو كانتالاميسا.

وقال كانتالاميسا بالإيطالية إن موجة الإصابة بمرض كورونا حررت الكثيرين في هذا العالم من "جنون القدرة المطلقة"، مضيفا أنها نقلت الإنسان إلى الشعور بمزيد من التضامن.

ودعا الحاضرون في صلاتهم لضحايا الجائحة، ونقل القداس من منصة الإعلام الكاثوليكي "فاتيكان نيوز" على شبكة الإنترنت.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى منذ عام 1963 التي لا يشهد فيها المسرح الرومانى المدرج التاريخى /الكولوسيوم / فى روما الاحتفال البابوي المهيب بالشموع ، حيث كان يجتذب عادة عشرات الآلاف من الحجاج.

وبدلاً من ذلك، ستحمل مجموعتان من الأشخاص صليبًا حول ساحة القديس بطرس ، وينتهي بهم الأمر على المنصة عند مدخل كنيسة القديس بطرس.

وتبدأ في الفاتيكان غدا السبت احتفالات عيد الفصح المتعلقة بقيامة يسوع.

يعتبر عيد القيامة (الفصح) أهم عيد ديني عند المسيحيين المؤمنين.