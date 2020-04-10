حصل علاج الإنفلونزا الياباني "فافيبيرافير" على اهتمام واسع من الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أكدت تجارب سريرية شملت 340 مريضًا في الصين أن الدواء له فاعلية في السيطرة على "كوفيد 19" خلال أيام، حسبما ذكر موقع "ميديكال نيوز تودي" الأمريكي.

وبعد زيادة عمليات البحث عن الدواء، يقدم "الشروق" كل ما يخص "فافيبيرافير" الياباني في "س - ج" بالسطور التالية.

س : ما هي الفيروسات التي يستطيع الدواء الياباني القضاء عليها؟

ج : عقار فافيبيرافير أو كما يعرف بـ أفيجان، لديه قدرة فعالة ضد جميع أنواع فيروسات الإنفلونزا البشرية A وB وC ولذلك أصبح ينافس في ساحة الأدوية القادرة على علاج فيروس كورونا حاليًا.

س : هل سيتم إجراء اختبارات فعلية للدواء خارج الصين؟

ج: نعم، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تجربة عشوائية صغيرة لدواء الإنفلونزا الياباني.

وسيتركز الاستخدام على ثلاثة مستشفيات وهما: مستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى بريجهام للنساء ومؤسسة UMass Memorial Health Care، وسيتم منح الدواء لحوالي 50 أو 60 مريضًا مصابين بـ COVID-19 في هذه المستشفيات.

س : هل يساعد الدواء الياباني أي شخص مصاب أم هناك شروط؟

ج : وفقًا لموقع "جلوب"، فقد ذكر مصدر في وزارة الصحة اليابانية أن الدواء ليس فعالا حينما يكون مريض كورونا يعاني من أعراض حادة.

وأوضح الدكتور كيث فلاهيرتي من مستشفى ماساتشوستس العام، وأحد المشاركين في درسة حول العقار الياباني، أن المريض إذا كان يعاني من أعراض حادة فيجب منحه الدواء مع تقديم رعاية طبية نموذجية لانقاذه.

س : كم من الوقت يحتاج للقضاء على فيروس كورونا التاجي؟

أثبتت دراسة صينية صادرة عن مستشفى الشعب الثالث في شنجن، أن الذين حصلوا على العقار تخلصوا من الفيروس خلال 4 أيام فقط، مقارنة بالذين تم علاجهم بطرق أخرى كالتنفس الصناعي والعناية الطبية الخاصة بالرئة.

س : ما هى الجرعة الفعالة لعلاج مرضى كورونا؟

ج : وفقًا لصحفية "الجارديان" البريطانية، فإن البالغين يجب أن يحصلوا على جرعة من علاج فافيبيرافير مكونة من 1200 ملج وتأخذ عن طريق الفم كجرعة أولية تليها جرعة ثانية 400 ملج في اليوم الأول.

وفي اليوم الثاني يتم منح المريض جرعتين مكونين من 600 ملج ويتم السير على هذه النسبة حتى اليوم الخامس.