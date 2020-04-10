وزير الطاقة السعودي يشدد على ضرورة ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة

شدد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان في كلمته الافتتاحية باجتماع لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين اليوم الجمعة على ضرورة ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال عبدالعزيز بن سلمان- في كلمة لدى افتتاح اجتماع عن بعد لمجموعة العشرين- إنه خلال الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، التي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي.

وتترأس السعودية، رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، اليوم الجمعة اجتماعا استثنائيا عن بعد لوزراء الطاقة في المجموعة، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق استقرار أسواق الطاقة من أجل نمو الاقتصاد العالمي.

وسيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبا إلى جنب مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على أسواق الطاقة العالمية.

وسيتطرق اجتماع اليوم لإجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة، حيث يأتي الاجتماع بدعوة من السعودية، طبقا للبيان الصادر عن السعودية أمس الأول.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجون خارجها قد وافقوا أمس على تخفيض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو ولمدة شهرين مبدئيا.

وصرح الكرملين اليوم الجمعة بأن العمل يجري من أجل إقناع المكسيك بالانضمام لجهود كبح إنتاج النفط، وذلك بعد يوم من محادثات مضنية بين المنتجين أفرزت اتفاق تخفيضات مشروطا بمشاركة المكسيك.

ويناقش وزراء طاقة دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، ما توصل إليه أعضاء أوبك بلس أمس في اجتماع عقد عن بعد برئاسة السعودية لإعادة ضبط أسواق النفط.