مدرب سموحة: أحتاج لحسام حسن ولكنني لن أمانع رحيله

كشف حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة، عن موقفه من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق، خلال الانتقالات المقبلة في حال تلقيه عرضًا من أحد الأندية.

وقال حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «أرغب في استمرار حسام حسن وأحتاجه فنيًا، ولكن في حالة وجود عرض مناسب له وللنادي لن نقف في طريقه».

وأضاف المدير الفني لسموحة: «الناحية التسويقية في شراء وبيع اللاعبين مميزة جداً في سموحة وأثق أن النادي قادر على تعويض الرحيل المحتمل لحسام حسن بلاعب مميز ».

وأوضح: «عملية انتقال اللاعبين في سموحة لا تتوقف على الجانب الفني فقط، بل لها شق إداري هام جدًا، لأن الفريق يسعى للاستثمار في اللاعبين، كما أننا نمتلك قطاع ناشئين مميز».

وأتم تصريحاته مؤكداً أنه على الرغم من حاجته لخدمات حسام حسن إلا أنه لن يقف في طريقه وكذلك إدارة النادي، في حالة وصول عرض مناسب يليق بقيمته وبإسم النادي.