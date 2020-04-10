 وزارة المالية في فيتنام تقترح خفض ضرائب الشركات لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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وزارة المالية في فيتنام تقترح خفض ضرائب الشركات لمواجهة كورونا

هانوي - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 6:03 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 6:03 م

اقترحت وزارة المالية في فيتنام خفض ضرائب الشركات في إجراء يضاف إلى حالات تمديد مهلة تسديد الضرائب، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة ، اقترحت الوزارة بقيادة الوزير دينه تين دونج، اليوم الجمعة، بأن تطبق الحكومة معدل تفضيلي للضريبة على الشركات يتراوح بين 15 إلى 17 بالمئة، اعتمادا على إيرادات الشركة وعدد موظفيها.

ويبلغ معدل الضريبة الرئيسي على الشركات في فيتنام 20 بالمئة. وتقترح الوزارة تطبيق الإجراء اعتبارا من يوليو، حيث ستستفيد منه حوالي 700 ألف شركة تشكل 93 بالمئة من كل قطاع الأعمال بالبلاد.

واقترحت وزارة المالية في بيانها اليوم الجمعة أنه يجب على الحكومة أن تعفي الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد ضرائب الشركات لمدة عامين اعتبارا من الوقت الذي يصل فيها دخلها إلى المستوى الذي تخضع فيه للضريبة.

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