سانوفي الفرنسية تتبرع بـ100 مليون جرعة «هيدروكسي كلوروكوين»لـ50 دولة

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة "سانوفي"، اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بالتبرع بـ100 مليون جرعة من عقار "هيدروكسي كلوروكوين" لنحو 50 دولة في أنحاء العالم، في ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إنها ضاعفت بالفعل من طاقتها الإنتاجية في مواقع تصنيع العقار الثمانية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تمضي قدما في مضاعفة تصنيع العقار بمقدار أربعة أمثال بحلول فصل الصيف.

ويأتي إعلان الشركة الفرنسية في الوقت الذي تتواصل فيه التجارب السريرية في بقاع شتى من العالم لتقييم مدى فعالية وسلامة العقار لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وتستخدم العديد من الدول، وبينها الولايات المتحدة، عقار "هيدروكسي كلوروكين" ضمن تدابير مواجهة خطر كورونا، رغم عدم وجود دليل علمي على أن هذا العقار يعالج المصابين بالفيروس التاجي.

وأوضحت الشركة الفرنسية أنها ملتزمة أيضا بالتبرع بالعقار للحكومات في جميع أنحاء العالم، إذا أثبتت التجارب السريرية الجارية سلامته وفعاليته في علاج المصابين بفيروس كورونا.