موسكو: ارتفاع أسعار النفط يعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن صفقة "أوبك+" ستمنع المزيد من الانخفاض في أسعار النفط، مشيرة إلى أن زيادة هذه الأسعار سيعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي.



وأضافت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نرى أن سوق النفط قد كون فائضا من احتياطيات النفط بسبب عاملين، الانخفاض الحاد في الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والزيادة الكبيرة في المعروض من النفط"، موضحة أن أي اتفاق مهما كان سيكون له تأثير على استقرار أسعار النفط.



وتابعت "نتوقع أن يمنع اتفاق (أوبك+) المزيد من الانخفاض في أسعار النفط، ولكن الزيادة في الأسعار ستكون مرتبطة إلى حد كبير بانتعاش الاقتصاد العالمي وستعتمد إلى حد كبير على كيفية إزالة التدابير التقييدية المتعلقة بـ"كوفيد-19" في مختلف البلدان وتفعيل عامل الطلب على النفط".



يُذكر أن دول "أوبك +" اتفقت في الاجتماع الأخير، أمس الخميس، على التعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.. ولكن الإعلان الختامي لهذا الاجتماع تم تبنيه بشرط أن توافق المكسيك على حصصها، والتي غادرت الاجتماع دون إعطاء إجابة إيجابية.



وتتضمن الصفقة الجديدة تخفيض إنتاج النفط من قبل التحالف على ثلاث مراحل بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو القادمين، و8 ملايين في يوليوــ ديسمبر، ثم 6 ملايين في يناير 2021 وحتى نهاية أبريل 2022.



ويعتزم تحالف "أوبك +" مواصلة مناقشة مسألة أسعار النفط والحصص اليوم الجمعة في اجتماع لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين لإقناع المكسيك ودول أخرى بالدخول في الصفقة.