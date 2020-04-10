التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أمس، اللواء فوزي شهاب ممثل وزارة الإنتاج الحربي؛ لتوقيع عقد توريد وتركيب عدد 85 بئرًا جوفيًا يعمل بالطاقة الشمسية، بتكلفة إجمالية 175 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري؛ لتحويل الآبار الحكومية التي تعمل بنظام الديزل للعمل بنظام الطاقة الشمسية، والبالغ عددها ٢٤٥ بئرًا على مستوى المحافظة.

وتم الانتهاء من تحويل ٦٠ بئرًا كمرحلة أولى، كما يجري العمل على الانتهاء من تحويل جميع الآبار خلال عامين؛ لترشيد الإنفاق وتجنب الأعطال المتكررة واستغلال الموارد الطبيعية للمحافظة وأهمها أنها تحظى بأكبر نسبة سطوع في أشعة الشمس على مدار العام، والتي تسهم بشكل كبير على تشجيع إقامة ونجاح المشروعات الاستثمارية المتنوعة.