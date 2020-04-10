ترامب يساعد المكسيك في الاتفاق مع أوبك بلس على خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على "مساعدة المكسيك" في الوصول إلى اتفاق مع روسيا والسعودية بشأن خفض إنتاج النفط.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الابيض اليوم الجمعة إننا نحاول جعل المكسيك تخرج من الموقف الصعب .

وأضاف ترامب أن المكسيك وافقت على خفض إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية إلى جانب روسيا من خارج "أوبك" تطالب المكسيك بخفض أكبر لإنتاجها.

من ناحيته قال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة إن المكسيك توافق على الاشتراك في مبادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج في إطار الجهود الرامية إلى استعادة استقرار سوق النفط العالمية، بعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي تم بثه تلفزيونيا أنه توصل إلى اتفاق مع ترامب على كمية الخفض التي ستلتزم بها بلاده وهي مقبولة بالنسبة له بصورة أكبر من الكمية التي كانت مقترحة وفقا لاتفاق أوبك بلس وتبلغ 400 ألف برميل يوميا.

وأشارت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وستتحمل جزءا كبيرا من الخفض الذي تم الاتفاق عليه بين دول أوبك بلس ستوافق على كمية الخفض التي قبلتها المكسيك.

وردا على سؤال عن رفض المكسيك لأي خفض كبير في إنتاجها قال لوبيز أوبرادور إن الرئيس الأمريكي أعطاه تأكيدا بأن بلاده ستخفض إنتاجها بنسبة ضئيلة، مضيفا "في البداية طالبوا بخفض إنتاج المكسيك بمقدار 400 ألف برميل يوميا ثم 350 ألف برميل، لكن المكسيك يمكنها خفض إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط".

وأضاف الرئيس المكسيكي أن "المكسيك ستساهم في استقرار الأسعار والتي انهارت خلال الأيام القليلة الماضية".

يذكر أن المكسيك كانت الدولة الوحيدة العضو في التحالف النفطي الموسع "أوبك بلس" التي لم توافق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الخميس بخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.