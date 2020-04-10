يفكر الجميع في طرق مساعدة لمكافحة فيروس"كورونا" كلا قدر استطاعته لدعم الجيش الأبيض الذي يقف في واجهة الخطر دون تردد.

ومع فرض حظر التجوال وفرض إغلاق المحال التجارية والمطاعم، اجتمع خمسة من الطهاة اليابانيين ووضعوا مهاراتهم لإظهار تقديرهم للعاملين في مستشفى في ديجون، في فرنسا، كما نشر موقع"اليابان توداي".

تطوع تكاشي كينوشيتا ، 40 سنة ، رئيس الطهاة في فندق ومطعم شاتو دي كوربان في منطقة بورغوندي ، في البداية بالطهي لحوالي 100 من العاملين في المجال الطبي عندما كان يتطلع إلى دعم تقديرهم على إنقاذ الأرواح خلال جائحة الفيروس التاجي.

وتشاور تكاشي كينوشيتا مع صاحب المطعم ومدير المستشفى المحلي في تطبيق هذة المبادرة وبعد موافقتهم، قرر أخذ سكاكينه والعمل على إعداد بعض أصناف الطعام الفاخرة لطاقم عمل المستشفى الذين يعملون بجد.

تبرع المنتجون والموردون المحليون بمكونات مجانية للوجبة الأولى في 29 من مارس الماضي ، وشارك أيضًا ساي هاسيغاوا البالغ من العمر 36 عامًا، رئيس طهاة الحلوى في المطعم، في إطعام الجيش الأبيض في المستشفي.

حظيت هذه الخطوة باهتمام أصحاب مطاعم بورغوندي توموفومي أوشيمورا ، 40 عامًا ، كيغو كيمورا ، 43 عامًا ، وكيشي سوجيمورا ، 43 عامًا ، الذين قرروا المشاركة للمرة الثانية، وأعدوا العديد من أنواع المقبلات والأكلات الشهيه ، والأطباق الرئيسية للدجاج المطبوخ في النبيذ الأحمر والحلويات التي تحتوي على الجبن والشوكولاتة.

وبعد إتمام الدفعة الأولى من الطعام، تلقى كينوشيتا العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل من الأطباء بالامتنان وآخرين يشكرونه، وأكد مدير المطعم أنه سيستمر في تقديم الطعام في نهاية كل أسبوع في المستشفى ويخطط للقيام بنفس الشيء للمستشفيات الأخرى في المنطقة.

وقال كونوشيتا "لقد شعرنا بالإحباط لأننا لم نتمكن من الطهي منذ إغلاق المطاعم، لذلك يسعدنا أن نعرب عن امتناننا وأن نقدم بعض المساعدة لكل من يقدم روحه في سبيل الدفاع عن أرواحنا".