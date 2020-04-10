موسكو تشدد حالة الإغلاق بنظام تصاريح للحد من تفشي كورونا

شدد عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين حالة الإغلاق التام على العاصمة الروسية، بتطبيق نظام يلزم المواطنين بالحصول على تصاريح للسفر اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعدما عجزت قيود طوعية في إبعاد المواطنين عن التواجد بالشوارع.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سوبيانين كتب على مدونته أن التصاريح ستكون قاصرة في البداية على من يتوجه إلى العمل، وبعد ذلك سيتم توسيعها لأي نوع من السفر.

وقال العمدة إن المدينة قد تحدد مرحلة ثالثة تلزم فيها الأشخاص بالحصول على تصريح للتنقل في نطاق أحيائهم الخاصة بهم.

ويأتي النظام الجديد بعدما حذر مسؤولون من أن النظام الصحي في موسكو يتعرض لضغوط بشكل متزايد جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أمر البقاء في المنزل الصادر في 30 مارس الماضي.