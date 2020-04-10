 فيتنام تتوقع معدل نمو 5.32% هذا العام حال انحسر كورونا في الربع الثاني - بوابة الشروق
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فيتنام تتوقع معدل نمو 5.32% هذا العام حال انحسر كورونا في الربع الثاني

علم فيتنام
علم فيتنام
هانوي - د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:25 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:25 ص

صرح وزير الاستثمار في فيتنام، اليوم الجمعة، بأن اقتصاد البلاد ربما ينمو بنسبة 32ر5% هذا العام، إذا ما تراجعت حدة وباء كورونا المستجد خلال الربع الثاني من العام.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية عن الوزير نجوين تشي دونج قوله إنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 05ر5% خلال عام 2020، إذا ما استمر الوباء حتى نهاية الربع الثالث.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 8ر6% يعد تحديا بالنسبة لفيتنام، ومن الصعب تحقيقه إذا استمر تفشي الوباء.

وذكرت "بلومبرج" أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم هذا العام نسبة 4% التي تستهدفها الحكومة.


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