«طاقنور» تفتتح مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان للمنتجات الكهربائية

افتتحت شركة طاقنور للصناعات الكهربائية مصنعا جديدا بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 3 آلاف متر باستثمارات 8 ملايين جنيه، تبعا لتصريحات عمر صادق رئيس الشركة.

قال صادق إنه جار تصنيع كشافات إضاءة الشوارع بداخل مصنع الشركة الجديد وكذلك تصنيع اللمبات الليد التى تستخدم فى إضاءة المكاتب الإدارية بداخل الشركات والمصانع.

كما تقوم شركتة بتجميع اللوحات الكهربائية لصالح الشركات الأخرى التى تحتاج لتلك المنتجات.

تستهدف «طاقنور» تصنيع منتجات كهربائية جديدة بداخل المصنع الذى تم إنشاؤه بهدف زيادة مبيعات الشركة بداخل السوق المحلية.

وذكر أن شركته تركز على تصنيع المنتجات الكهربائية بكفاءة عالية بهدف التمكن من منافسة نظيرها بداخل السوق المحلية الذى يشهد طفرة فى تصنيع تلك المنتجات.

تستهدف شركته زيادة نسبة المكون المحلى فى تصنيع المنتجات الكهربائية بداخل مصنع الشركة بهدف تقليل استيراد مكونات الكشافات الليد من الخارج عبر الاعتماد على المنتجات المحلية فى عمليات التصنيع.

توقع حدوث نمو فى مبيعات الشركة خلال العام الجارى بفضل تنفيذ.

مشروعات عقارية ضخمه تحتاج إلى كميات كبيرة.

وكذلك يجرى تنفيذ مشروعات صناعية بعدد من المناطق التى تحتاج إلى منتجات كهربائية.