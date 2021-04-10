مجموعة مدرسية تعود إلى ألمانيا عقب قضاء نصف عام في البحر

عادت سفينة التدريب "بليكان أوف لندن" إلى ألمانيا وعلى متنها 33 طالبا بعد إبحارها على مدار ستة أشهر.

ورست السفينة الشراعية مع المجموعة المدرسية وطاقم الإبحار المكون من 11 شخصا، بعد ظهر اليوم السبت في مدينة إمدن الألمانية الساحلية، حيثما كانت انطلقت في جولتها مطلع أكتوبر الماضي، أي قبل الإغلاق الثاني لكورونا.

واستقبل أولياء الأمور أبناءهم بحفاوة وبدموع الفرح على رصيف الميناء، مع الالتزام بقواعد الحماية من العدوى.

وبالنسبة للتلاميذ، وأغلبهم في الصف العاشر، كانت الحصص الدراسية والجولات والإبحار على متن السفينة الشراعية جزءا من الحياة اليومية.

وفي رحلتهم التي قطعوا فيها 14500 ميل بحري (حوالي 26000 كيلومتر)، عبرت المجموعة المحيط الأطلسي مرتين وتوقفت في جبل طارق وجزر الكناري وكوستاريكا وبرمودا وأماكن أخرى. ورافق المجموعة بحارة من ذوي الخبرة، وثلاثة مدرسين.