«النقل» تعتزم طرح مناقصة عالمية لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

تعتزم وزارة النقل طرح مناقصة عالمية على الشركات الراغبة فى المنافسة على تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، الذى يربط بين المرج ــ حلوان، تبعا لتصريحات مصادر حكومية.

قال المصادر لـ «مال واعمال ــ الشروق» إنه جار تجهيز مستندات طرح المناقصة بهدف طرحها على الشركات العالمية فى غضون الثلاثة شهور المقبلة.

وأضاف أن التكلفة المبدئية لتطوير الخط الأول والثانى للمترو تبلغ 750 مليون دولار , يشارك فى توفيرها كل من وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوربى لإعادة الأعمار والتنمية.

وذكر أنه سيتم تطوير أجهزة الاتصالات وكهربة الإشارات والقطارات على الخط الأول للمترو والتى تعمل منذ 30 سنة دون تحديث.

كانت وزارة النقل تمكنت من تنفيذ مشروع ازدواج بين محطتى المرج حتى المرج الجديدة.

على صعيد متصل، ذكر أنه جار التفاوض مع شركة ميتسوبيشى اليابانية بشأن توريد 6 قطارات مترو جديدة بهدف تشغيلهم على الخط الثانى للمترو.

وأضاف أن وزارة النقل تعكف أيضا على دراسة عرض شركة ميتسوبيشى اليابانى بشأن تأهيل 23 قطار مترو على الخط الأول بهدف رفع كفاءتهم.

ويجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل تدرس عرض شركة ميتسوبيشى بشأن توريد 23 قطار مترو جديدا للعمل على الخط الرابع للمترو.