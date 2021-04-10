المفتي: لا تضيعوا رمضان فيما لا يفيد على الفضائيات ومواقع التواصل

ناشد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، المشاهدين والمتابعين بضرورة الابتعاد عن السلوكيات السلبية والامتناع عن تضييع الأوقات في غير المفيد على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات وغيرها.

وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، أمس الجمعة، "احرصوا على المفيد والنافع فحسب، وانتهزوا فرصة هذا الشهر كي تدربون أنفسكم على الابتعاد عن المعاصي والمحرمات؛ لتنالوا ثواب الشهر الفضيل على أكمل وجه ولكي يتعود الإنسان على الطاعة والتصرفات النافعة لما بعد رمضان".

وأكد: "أن هذه المعاني الراقية والقيم النبيلة المبثوثة في شهر رمضان وشعائره تستوجب على المسلم حسن استقباله، والاستعداد لقدومه، والاستبشار بحلوله، واغتنام فرصه، والتعرض لنفحاته حيث إن شهر رمضان مرحلة إيمانية يجب أن يتزود المسلم قبلها بالأخلاق التي تعينه على الصوم حتى تتحقق الغاية الكبرى من هذه العبادة المباركة".