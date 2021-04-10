الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقطع فيديو يتضمن تعدي شخص على طفل بالدقهلية.

رصدت المتابعة الأمنية توجه (سايس) بأحد الميادين في المنصورة، لنيابة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزته (مقطع فيديو)، يظهر فيه شخص حال صفع ابنه، 8 سنوات، داخل سوبر ماركت، مما أدى إلى سقوطه أرضا، وعلل ذلك لقيام ابنه (المتعدى عليه) بمطالبته بتحريك السيارة قيادة الشخص الذى قام بالاعتداء، وذلك لتوقفها خلف سيارة أخرى أمام السوبر ماركت.

تم تكثيف جهود الأجهزة الأمنية المعنية من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لتحديد مرتكب الواقعة المشار إليه بمقطع الفيديو، حيث تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتم تحديده بالفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.