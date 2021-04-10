إيمي طلعت زكريا لوالدها: اشتقت إليك مع روائح رمضان

استرجعت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل ذكرياتها مع والدها بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

ونشرت إيمي صورة قديمة تجمعها بوالدها عبر حسابها الرسمي بموقع "الإنستجرام"، معلقة: "أشتهي العودة للوراء لاحتضن أجسادا لم تخبرنا بموعد الرحيل، رحمك الله أبى الغالى .وجمعنا الله سويا فى جنه النعيم اشتقت اليك أبى مع روائح ونفحات رمضان، غائب عن الدنيا لكن حاضر فى ذهنى دائما ما حييت".

وأضافت: "لم تفارق تفكيرى يوما ولم تغب ابتسامتك عن تفكيرى لحظه. كنت ومازلت لى نبراسا اهتدى به، كنت مشكاه تضئ لى الطريق فى عتمة الليالى وتسهل صعوبة الأيام. كم تمنيت لو نقص من عمرى حتى ولو يوم اتجاذب فيها أطراف الحديث معك، ما زالت محبة الناس ليك هي من أهم أسباب فتح أبواب الخير لى مع كل من يعرفك".

واختتمت كلامها قائلة: "أكبر شرف لى أن يقترن أسمى باسمك دائما. رحمه الله عليك وعلى جميع موتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحمنا وارحمهم واغفر لنا ولهم برحمتك ياغفور.مع مستهل الشهر الكريم".

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