العسومي يدعو البرلمان الأوروبي لاحترام سيادة الدول العربية

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، البرلمان الأوروبي لاحترام سيادة الدول العربية ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى توجيه جهوده للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في اختصاص ولايته الإقليمية.



وناشد العسومي، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة البرلمان العربي للرد عن استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، مساء السبت، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الالتزام بالضوابط المهنية والمعايير الدولية المتعارف عليها في تقييم حقوق الإنسان، والتواصل المباشر مع الجهات العربية للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.



وأشار إلى دعوة الدول العربية من أجل تكثيف الجهود الذاتية لتطوير المنظومة العربية؛ لدعم وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها بإرادة عربية خالصة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.