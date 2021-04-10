ميناء هامبورج لا يتوقع أي تكدس في السفن بعد حادث جنوح إيفر جيفن بقناة السويس

يرى قبطان ميناء هامبورج الألماني، يورج بولمان، توافدا متزايدا لسفن الشحن إلى الميناء، عقب انتهاء واقعة إغلاق قناة السويس التي تسببت فيها سفينة عملاقة جانحة، إلا أنه لا يتوقع حدوث اختناقات مرورية أمام ثالث أكبر ميناء في أوروبا.



وقال بولمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نتوقع امتلاء الميناء اعتبارا من الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن عدد الأرصفة محدود بالطبع، "لكن من المتوقع أن تسير الأمور بشكل طبيعي وفقا للمعلومات المتعلقة بالأيام العشرة المقبلة".



وذكر بولمان، أنه قد تضطر سفينة إلى التأخر قليلا وأخرى إلى التعجيل، وأضاف: "لكن هذا أمر طبيعي. ولا يمكن توقع تكدس مروري في ميناء هامبورج في الوقت الحالي"، موضحا أن الإغلاق الذي استمر 7 أيام لقناة السويس بسبب جنوح سفينة الحاويات التي يبلغ طولها 400 متر "إيفر جيفن" في نهاية مارس الماضي لا يغير في الأمر شيئا، مشيرا إلى أنه ليس كل السفن تريد الذهاب إلى هامبورج على الفور.



وقال بولمان: "يريد البعض الذهاب إلى البحر المتوسط​، والبعض الآخر إلى أفريقيا والبعض الآخر إلى الولايات المتحدة أو آسيا"، وأشار إلى أن الموانئ مرتبطة ببعضها ومنسقة، وتابع: "السفن تسير وفقا لتوقيت محدد بدقة، ويحدث نفس الشيء بالضبط في محطات الوصول".