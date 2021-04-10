تكريم وزير الري أثناء حضوره مناقشة علمية بمعهد الدراسات والبحوث البيئيه جامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة نهى سمير، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية وعضو لجنة التحكيم بالرسالة العلمية للحصول على درجه الدكتوراة البيئية والتي قدمها الباحث حامد عباس عيدان عباس والتي حملت عنوان :"تقييم إدارة المياه والطاقة والغذاء فى الكويت"، دراسة مقارنة مع كالفورنيا - الولايات المتحدة وننغشيا - الصين.

وقالت عميدة المعهد، إن تمثيل العلاقة المتبادلة بين موردي المياه والطاقة مسألة ذات أهمية كبيرة من خلال تأثيراتها على الأمن الغذائي والبيئة، فالطاقة هي المستهلك الرئيس للمياه كما أن مصادر الطاقة المختلفة بدورها تتطلب توفير كميات مختلفة من المياه.

وأضافت: أنه في المقابل يتطلب إنتاج المياه ومعالجتها ونقلها استخداما للطاقة وهناك ارتباط كبير بين الإتجاهات العالمية لإستهلاك الطاقة والمياه، إذ أن هناك توقعات مقلقة للمستقبل من حيث زيادة الإستهلاك وقلة توفر الموارد، لذا تتطلب طبيعة العلاقة بين المياه والطاقة إدراكاً وافياً لهذا الموضوع من أجل تأمين الدعم للتخطيط للمستقبل.

وأكد الباحث حامد عباس، خلال فعاليات مناقشة رسالته العلمية، أن المياه والطاقة والغذاء تعتبر من الموارد الحيوية لرفاهية الإنسان والتنميةالإجتماعيةوالإقتصادية.

وترتبط هذه الموارد ارتباطاً وثيقاً، ويتطلب توفير مصادر المياه الوفيرة والنظيفة طاقة، وبالمثل يحتاج إنتاج

الغذاء إلي الماء والطاقة،ويشار إلى العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء باسم "العلاقة بين الماء والطاقة

والغذاء"، وتم الإعتراف علي نطاق واسع بنهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء وهو أمر مضمون

ويحافظ على تحقيق أمن المياه والطاقة والغذاء.

وأوضح الباحث أن كل من كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية، ونينغشيا الصين، والكويت قد بذلوا جهود كبيرة لتأمين المياه

والطاقة والغذاء لتلبية الإحتياجك الإجتماعية والإقتصادية، وأدت الزيادة في عدد السكان والنمو الإجتماعي، والإقتصادي ونمو نمط الحياة إلى زيادة كبيرة في الطلب على المياه العذبة، لمواجهة هذه الطلبات المتصاعدة.

وتابع: ونظرا لمحدودية الموارد المائية الطبيعية، لجأت الحكومة في كاليفورنيا والكويت إلى مصدر المياه غير

التقليدية، مثل المياه المحلاة، لتلبية الإحتياجات المائية في القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية، ومع ذلك فإن الإستمرار في تلبية احتياجات تلك القطاعات بالمعدلات الحالية من خلال توسعة محطات

التحلية سيزيد من الأعباء الإقتصادية ويؤدي إلى أثار بيئية سلبية، مما سوف يفاقم الوضع أكثر بسبب الافتقار

إلي سياسات واستراتيجيات شاملة طويلة الأجل للمياه والطاقة والغذاء في القطاعات المنزلية والزراعية

والصناعية التي يجب أن تستند إلى إعتبارات نهج الترابط، بدلاً من التركيز علي النهج الذي

يمارس حاليا.