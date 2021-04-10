احتراق 5 أسطح منازل في سوهاج بسبب ماس كهربائي

تمكنت جهود قوات الحماية المدنية والدفاع المدني بمحافظة سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في أسطح 5 منازل بقرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بعدد من المنازل بقرية بلصفورة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية وضباط المركز وقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء بقيادة العميد حسام المري، مدير إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وضباط مباحث المركز، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

ودلت المعاينة الأولية إلى أن الحريق سببه ماس كهربائي، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية وانحصرت التلفيات في احتراق كميات من البوص والغلال وأثاثات المنازل ومنقولات.

تم تحرير محضرا بالواقعة وبإخطار النيابة العامة تولت التحقيق والتي أمرت بتكليف المعمل الجنائي بالانتقال واتخاذ اللازم.