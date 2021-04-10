استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية في وادي حلفا، وفداً من وزارة النقل برئاسة اللواء حسن الليثي نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وأعضاء اللجنة الفنية المسئولة عن إجراء الدراسة الخاصة بالربط بين سكك حديد مصر وسكك حديد السودان، والتي تتكون من خبراء في الهندسة والبيئة والجيولوجيا وهندسة إنشاءات خطوط السكك الحديدية.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسئولين السودانيين على رأسهم الدكتور معاوية خالد وكيل وزارة النقل والبنية التحتية الاتحادية السودانية، والمهندس وليد محمود مدير السكك الحديدية السودانية، وذلك بجانب أعضاء الجانب السوداني في اللجنة الفنية المشتركة.



كما أجرى الوفد المصري عدة زيارات ميدانية في مدينة حلفا؛ لإجراء الدراسات الفنية والبيئية والجيولوجية والاقتصادية لاختيار مسار السكة الحديد ونقطة الربط بين البلدين.



وصرح رئيس المكتب أن تلك الزيارة تأتي في إطار متابعة نتائج الاتفاقات والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين على المستويات الرئاسية والوزارية.





