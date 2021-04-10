 وزير سعودي: 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء بالمملكة سنويا - بوابة الشروق
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وزير سعودي: 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء بالمملكة سنويا

أ ش أ
نشر في: السبت 10 أبريل 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 10 أبريل 2021 - 7:47 م

كشفت وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي  عبد الرحمن الفضلي اليوم السبت عن أن كمية الهدر الغذائي في المملكة تبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنويا بتكلفة تقدر بـ40 مليار ريال.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد الفارس في بيان له اليوم أن الهدر الغذائي يقدر بـ40 مليار ريال سنوياً، مشيرا إلى أن الهدر الغذائي في المملكة يبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنويا،وعالميًا أكثر من 3ر1 مليار طن.

ودعا الفارس إلى ضرورة "رفع الوعي وتقديم النصائح والأفكار للحد من الهدر في الغذاء والاستفادة من فائض الطعام"، لافتًا" إلى تطلعه لتفاعل الجميع والمشاركة بتجاربهم وممارساتهم اليومية لحفظ النعمة وتجنب هدرها".

ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مقطعًا دراميًا مصورًا، تدعو فيه إلى عدم إهدار الطعام مع هاشتاج "النقص ولا الزود"، وتظهر في المقطع سيدة تلقي بفضلات الطعام في سلة المهملات فيما ينصحها صوت بأن النقص في الطعام أفضل من زيادة تُلقى في القمامة.

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