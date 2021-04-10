لقي مدون وصحفي يوناني حتفه اليوم الجمعة في الشارع أمام منزله بأثينا ، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية نقلا عن الشرطة.

وقتل جيورجوس كاريفاز، المعروف باسم صحفي يتابع شؤون الشرطة ، بسبع أعيرة نارية في حي أليموس، وفقا للتقارير.

وبعد ذلك، شوهد رجلان يفران على دراجة نارية.

وذكرت تقارير أن كاريفاز كان في طريقه إلى منزله بعد مشاركته في حلقة إذاعية منتصف اليوم شارك فيها باعتباره صحفيا متخصصا في شؤون الشرطة.

وجرى العثور على ما لا يقل عن 17 من الأغلفة الفارغة للطلقات النارية في مكان الحادث، على الرغم من أن الجيران لم يسمعوا أي دوى لأصوات الطلقات النارية، الأمر الذي يدعو الشرطة لأن تتكهن بأن الجناة استخدموا كاتم الصوت، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كاثيميريني" اليومية.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر تقول ردا على الهجوم: "قتل صحفي عمل حقير وجبان".