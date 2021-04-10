الجامعة العربية: حل الأزمة في لبنان لا يزال ممكنا إذا ما توفرت الإرادة السياسية

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن حل الأزمة في لبنان لا يزال ممكنا إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية.



وقال السفير زكي ، في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية خلال زيارته لبيروت، إن "الوضع في لبنان دقيق ويحتاج إلى تواصل مستمر، والأجواء التي لمستها خلال لقاءاتي تحتاج إلى عمل كبير من أجل إحداث الاختراق المطلوب بجدار الأزمة".



وأكد على أن هوة الثقة ضخمة بين الأطراف المعنيين بالأزمة الحكومية وهو ما يؤثر سلباً على إمكانية التفاهم فيما بينهم.



وأضاف "نحن نراقب السجالات والمواقف في لبنان، ولاحظنا أخيراً أحاديث كثيرة حول اتفاق الطائف ومستقبله وأمور مرتبطة به، لذلك أحببت أن أستفسر من الرئيس عون أثناء لقائي به عن هذا الأمر فأكد لي أن الطائف ليس في خطر".



وقال زكي: "سنقيم مع الأمين العام للجامعة العربية نتائج زيارتي لبيروت، وإذا رأينا أن هناك ضرورة للقيام بزيارة أخرى للبنان فإننا لن نتردد بذلك".



وأكد أن الجامعة العربية تؤيّد نداء البطريرك الماروني بشارة الراعي بحياد لبنان، وتعتبر أنه يتماشى تماماً مع قرارات الجامعة التي دعت لبنان إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس تجاه كافة النزاعات في المنطقة.



وقال "إن الجامعة العربية تدعم المبادرة الفرنسية التي تتحدث عن حكومة اختصاصيين مهمتها إنقاذ لبنان من الوضع المتردي اقتصاديا وماليا، نحن نعتقد أنه إذا التزم لبنان بالمبادرة الفرنسية فيمكن عندها وقف النزيف الحالي واستعادة بعض عافيته".