وزير الأوقاف: أي حقنة علاجية بقصد التداوي لا تفطر الصائم

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة أكدت أنه لا حرج على الإطلاق من تلقي المواطنين للقاح كورونا في نهار رمضان، مشيرًا إلى أنه جواز الحصول على الحق العلاجية طالما أنها لم تدخل من المنافذ الطبيعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، صباح الجمعة، أن من يضطر لأخذ أدوية عن طريق الفم يجوز له الإفطار ويكون عليه القضاء، متابعًا: «أي حقنة علاجية بقصد التداوي لا تفطر الصائم، والدين يسر وليس عسر».

وأشار إلى تكثيف حملات التعقيم بالمساجد حاليًا استعدادًا لاستقبال المصليين خلال شهر رمضان، ذاكرًا أن جميع الأضرحة ودورات المياه لازالت مغلقة، إضافة إلى استمرار قرار ارتداء الكمامة داخل المسجد.

وأكد أنه يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي مسجد لا يلتزم مصليه بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى إغلاق مسجد بمحافظة المنوفية أمس لعد التزام المصليين بالإجراءات الوقاية رغم التنبيه عليهم.

وتابع: «من تسبب في إغلاق مسجد يتحمل ذنبه، ونحن نحاول الحفاظ على أرواح الناس»، موضحًا أنه تم تحديد مدة نصف ساعة لصلاة التراويح للحفاظ على الأنفس.

وذكر أن من يتمكن من أداء صلاة التراويح بالمنزل بمفرده شيء أدعى للإخلاص، خاصة لأن الأصل في النوافل أن تصلى في البيت، معلقًا على منع موائد الرحمن أن سبل إفطار صائم عديدة كأن يقدم المواطن المواد الغذائية خام للفقير أو يعد الطعام في المنزل يتم توزيعه أو حتى بالمقابل المادي.

وأوضح أنه يمتنع على المصلين اصطحاب أطفال للمساجد، خاصة إذا كانوا صغار غير مدركين لأحكام الصلاة، مؤكدًا أنه لن يسمح أيضًا بدخولهم في المساجد التي ستسمح باستقبال النساء حفاظًا على الأطفال والأمهات.