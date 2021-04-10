السماح لماركيز بالعودة الى منافسات موتو جي بي بعد تعافيه من الحادث المروع

سيعود بطل العالم ست مرات في سباقات موتو جي بي للدراجات النارية، الإسباني مارك ماركيز الغائب عن الحلبات منذ يوليو الماضي بسبب حادث ادى الى كسر في ذراعه اليمنى، الى المنافسات بعد ان حصل على الضوء الاخضر من الجهاز الطبي التابع لمستشفى "روبر انترناشونال" كما اعلن فريقه هوندا ريبسول السبت.

واعتبر الجهاز الطبي بأن الوضع الصحي للدراج "مطمئن جدا" مشيرا الى "تطورات واضحة في تمكين عظمة الذراع".

وكتب الدراج على موقعه على انستجرام "موعدنا الأسبوع المقبل في بورتيماو" في البرتغال حيث تقام الجولة الثالثة من بطولة العالم في 18 ابريل.

واضاف "كانت الأشهر التسعة الماضية صعبة، مع أوقات ترافقت مع شكوك وصعود وهبوط. لكني الآن استطيع ممارسة شغفي من جديد".

أما فريق ريبسول فأصدر بيانا أكد فيه بأن "ماركيس يستطيع العودة الى المنافسة آخذين في عين الاعتبار الخطر المنطقي المرتبط بممارسته اختصاصه الرياضي".

وكان ماركيس عاود تمارينه منتصف مارس واشار الياباني تيتسوهيرو كواتا الذي يشرف عليه في فريق هوندا، بان الدراج الاسباني يهدف دائما الى تحقيق الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى.

وتوج ماركيس بطلا للعالم عامي 2013 و2014 ثم من 2016 الى 2019 تواليا، وقد تعرض لكسر في ذراعه اليمنى تحديدا في 19 يوليو عام 2020 في جائزة اسبانيا الكبرى على حلبة خيريس.

وافتتح الموسم الجديد من بطولة العالم للدراجات النارية بسباقين استضافتهما قطر على حلبة لوسيل في 28 مارس الماضي والرابع من أبريل الحالي وشهدا فوز الاسباني مافريكس فينياليس والفرنسي فابيو كوارتارارو تواليا.