أعرب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة لتحقيق الفوز على أستون فيلا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفه التاسع عشر هذا الموسم، خلال مباراة أستون فيلا والتي انتهت بفوز الريدز (2 - 1). وقال محمد صلاح عن الفوز على أستون فيلا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء:أخيرًا! لقد كانت مباراة رائعة وصعبة لكننا فزنا بها وكان ذلك أهم شيء".

أما عن المراكز الأربعة الأولى قال:" أعتقد أنه لم يتبق سوى 7 مباريات؟ لذلك من المهم تحقيق الانتصارات، فنحن نريد أن نلعب دوري أبطال أوروبا العام المقبل لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة ومحاولة الفوز بها جميعًا ونأمل أن نكون في - المركز الرابع - ".

ووجه صلاح نصيحه لآرنولد ظهير ليفربول وصاحب هدف الفوز على أستون فيلا:"أعتقد أن آرنولد يحتاج فقط إلى أن يدفع نفسه للأمام، لقد كان يتدرب جيدًا ولعب بشكل جيد في المباراتين الماضيتين".

وأضاف:"إنه يحتاج فقط إلى المحاولة والحفاظ على التركيز - لا تستمع إلى أي شخص، فقط حاول بأقصى ما تستطيع".

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 52 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزي