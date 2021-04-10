ريال مدريد يخسر 15 مليونا في 4 أيام

بلغت خسائر ريال مدريد 15 مليون يورو خلال 4 أيام فقط، عندما واجه ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، وقبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة، اليوم السبت.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن إقامة مباراتين بهذه القوة على ملعب ريال مدريد دون جماهير، وجه ضربة قوية اقتصاديًا للنادي الملكي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد كان يستطيع جمع 15 مليون يورو على الأقل، من خلال الحضور الجماهيري للمباراتين.

وتقام المباريات في الليجا ودوري أبطال أوروبا دون جمهور، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة ليفربول كانت ستضخ 10 ملايين يورو في خزائن ريال مدريد من حضور الجمهور على ملعب سانتياجو برنابيو، بالإضافة إلى الأرباح القادمة من الجانب التجاري هناك.

أما مباراة برشلونة، فإنها تحقق دخلًا أقل بسبب التذاكر الموسمية، لكن بيعها يكون أسهل، وكانت ستحقق دخلًا يقدر بنحو 5 ملايين لريال مدريد.