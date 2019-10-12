المشدد 3 سنوات لأميني شرطة في مقتل مجدي مكين

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات لأميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بتهمة قتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية.

وكانت المحكمة قضت بمعاقبة ضابط بقسم الأميرية و8 أمناء شرطة (مخلى سبيلهم) بالسجن 3 سنوات بتهمة قتل المجني عليه مجدي مكين داخل قسم الأميرية، وبرأت أمين شرطة من التهم المنسوبة له.

كان النائب العام أمر بإحالة النقيب "ك.م"، معاون مباحث، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في قضية "مجدي مكين"، ضحية قسم شرطة الأميرية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم وزارة الداخلية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

ولقي مكين، 51 عامًا، حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم اﻷميرية القبض عليه، في نوفمبر 2017.