المبعوث الأمريكي الخاص يلتقي قادة أفغانستان لبحث مؤتمرالسلام في تركيا

ذكر مسؤولون أفغان اليوم السبت أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خاليل زاد، التقى القادة الأفغان في كابول قبيل مؤتمر سلام حاسم يعقد في تركيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

والتقى خليل زاد بشكل منفصل الرئيس أشرف غني ورئيس مجلس المصالحة الوطني الأفغاني عبدالله عبدالله، بحسب بياناهما.

وقال القصر الرئاسي إن خليل زاد وغني ناقشا عملية السلام وتجهيزات المحادثات المقبلة في إسطنبول، بدون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي رحلة الدبلوماسي الأمريكي فيما يعمل مجلس المصالحة على الانتهاء من مراجعة مقترحات السلام المقدمة من الأحزاب السياسية والسياسيين في البلاد بما في ذلك مقترح من جانب الرئيس غني لتقديم خطة موحدة في المحادثات المزمعة.

ولم يتم تحديد موعدا للمؤتمر الدولي بقيادة الأمم المتحدة ولكن سوف يعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، من المحتمل في 16 أبريل الحالي.

وخلال المحادثات، يمكن أن تتفق الأطراف الأفغانية المتناحرة على خارطة طريق لسلام ترمي إلى إنهاء عقود من الصراع في الدولة التي مزقتها الحرب.

غير أن موقف طالبان غير واضح بعد. وتطالب الجماعة المسلحة بانسحاب كل القوات الدولية من البلاد بحلول الأول من مايو، في إطار اتفاق وقعته الإدارة الأمريكية السابقة في عهد دونالد ترامب مع الجماعة العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، تحاول الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن الانتهاء من اتفاق سلام قبل اتخاذ أي قرارا نهائي بشأن الانسحاب الكامل للقوات.