 إيران تفرض إغلاق عام جديد لمدة 10 أيام في ظل الموجة الرابعة لكورونا - بوابة الشروق
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إيران تفرض إغلاق عام جديد لمدة 10 أيام في ظل الموجة الرابعة لكورونا

علم إيران
علم إيران
أ ش أ
نشر في: السبت 10 أبريل 2021 - 4:13 م | آخر تحديث: السبت 10 أبريل 2021 - 4:13 م

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، فرض إغلاق عام في جميع أنحاء البلاد لمدة 10 أيام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في رابع موجة للجائحة تشهدها إيران.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن الإغلاق العام الجديد، سيتم تطبيقه في 23 إقليما من 31 إقليم في إيران، على أن يتم إغلاق الأعمال التجارية والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية، كما سيتم حظر التجمعات البشرية خلال شهر رمضان المبارك الذي يبدأ خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز مليوني إصابة، مع ارتفاع متوسط عدد الإصابات اليومي إلى 20 ألف حالة خلال الأسبوع الماضي.


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