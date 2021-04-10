القبض على مشتبه به آخر بعد خمسة أشهر من هجوم إرهابي في فيينا

بعد خمسة أشهر من وقوع هجوم إرهابي في فيينا ، حدد محققون نمساويون رجلا آخر كمشتبه به محتمل وتم إلقاء القبض عليه.

وأكد ممثل الادعاء في فيينا اليوم السبت القبض على رجل 21 عاما صباح اليوم. وكان ذلك الشخص محل شك قوي في أنه شارك بالهجوم.

وفي 2 نوفمبر نفذ مدان سابق 20 عاما، كان من المتعاطفين مع تنظيم داعش، هجوما في حي يحظى بشعبية في فيينا ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ويحمل الرجل الجنسية النمساوية وجنسية شمال مقدونيا وكان مسلحا ببندقية هجومية ومسدس ومنجل.

وأطلقت الشرطة النار على منفذ الهجوم. ويُحتجز تسعة أشخاص آخرين يشتبه في مساعدتهم ذلك الرجل، وتم القبض عليهم بعد أسبوع من الهجوم.